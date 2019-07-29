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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 115 metreye ulaştı

Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliği 115 metreye ulaştı

drone görüntüsü

( ARTVİN ) ARTVİN

Enerji Santrali Lyon Gori 


- Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 115 metreye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak. Bugün itibarıyla baraj için 1 milyon 500 bin metreküp beton döküldü. Böylece, gövdede yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Ulaşılan bu gerçekleşmeyle gövde yüksekliği 115 metreyi buldu. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilowatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.
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