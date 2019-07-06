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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yürüyüş yoluna bırakılan tarihi kalıntı kaldırıldı - KOCAELİ

Yürüyüş yoluna bırakılan tarihi kalıntı kaldırıldı - KOCAELİ



: - Tarihi kalıntının bulunduğu garajdan görüntü - Tarihi kalıntıdan görüntüYürüyüş yoluna bırakılan tarihi kalıntı kaldırıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde yürüyüş yolunu kapatmak için konulan taşlar arasından çıkan tarihi kalıntı korumaya alındı.Yalı Mahallesi'nde sahildeki yaya yoluna araç girişini kapatmak için konulan taşların arasındaki bir parçanın üzerinde antik döneme ait yazı olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.Darıca Belediyesi ekipleri, Roma Dönemi'nden kaldığı değerlendirilen taşı muhafaza edilmek üzere belediye garajına götürdü. Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşın müzeye verilmesi için pazartesi günü belediyeye yazı göndereceklerini belirterek, "Taşın üzerinde Grekçe bir metin var, kuvvetle ihtimal Roma Dönemi'ne ait. Yazı o dönemde yaşayan biri tarafından taşın üzerine kazınmış gibi duruyor. Yani bir yapı üzerine yapılan grafiti gibi düşünülebilir." diye konuştu.

Yürüyüş Yolu Bild Muhabir Irak 

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