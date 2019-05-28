Yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen vatandaş helikopterle kurtarıldı İzle

-Yaralı şahsın helikoptere alınması

-Hastaneye ulaştırılması



( MANİSA ) MANİSA



- Menemen ilçesi Dumanlıdağ mevkiinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek ağır yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Hatundere Mahallesi Dumanlıdağ bölgesinde yürüyüş yapan gruptan M.Ö. isimli vatandaş, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Ağır yaralanan M.Ö., 112 sağlık birimini arayarak yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, yaralı şahsın karadan tahliyesinin mümkün olmaması üzerine durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından kazazede şahıs bulunduğu yerden alınarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

