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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yürüyüş yaparken karşılaştı, şok oldu... Ölü caretta caretta karaya vurdu

Yürüyüş yaparken karşılaştı, şok oldu... Ölü caretta caretta karaya vurdu

ÖLÜ KAPLUMBAĞADAN GENEL, DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

Bild Caretta Caretta Hayvan 


- Bodrum’da nesli tükenmekte olan caretta caretta ölüsü karaya vurdu. Denizden alınan deniz kaplumbağası ölüm nedeni araştırılmak üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Turgutreis Mahallesi’nde yaşayan Ebru Sultan, Turgutreis Sahilinde yürüyüş yaparken deniz kaplumbağası gördü. Kaplumbağayı yakından inceleyen Sultan, hayvanın çürümüş olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre boyunda 150 kilogram ağırlığında olan caretta caretta için Bodrum Belediyesi ekipleri seferber oldu. Dev deniz canlısını almak için uzun uğraşlar sarf eden ekipler kaplumbağayı büyük bir çuvala koyarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi. Nesli tükenmekte olan kaplumbağanın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapılacağı bildirildi.
Kaplumbağayı bulan Ebru Sultan, "Deniz kenarından gezerken dikkatimi çekti. Yanına yaklaştığımda ölü bir kaplumbağa olduğunu görünce şok oldum. Birkaç gün önce kıyıya vurmuş galiba. Sırt kısmında da yara vardı. Balıkçılar ağlarına zarar verdiği için bu hayvanları öldürüyor diye söylüyorlar ama ne kadar doğru bilemiyorum. Ben Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezide (DEKAMER) de konu ile ilgili bilgi verdim. Onlar da konuyla ilgileneceklerini söylediler" dedi.

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