Yürüyemeyen seçmenler ambulansla sandığa getirildi

-Oy kullanma anları



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 yaşlı seçmen, ambulansla geldikleri okulda sedye ile taşınarak oylarını kullandı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah saatlerinde oy kullanma işlemlerinin başladığı Kocaeli’de hasta ve yaşlıların oy kullanmalarına yardımcı olmak için ekipler görevlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra’da rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen 84 yaşındaki Emine Taşçı ve 94 yaşındaki İlhami Taşçı adlı seçmenler, oy kullanacakları Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na ambulansla getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye ambulansı ile okula getirilen seçmenler, ekiplerin yardımıyla sedye üzerinde 1016 nolu sandık başına giderek oylarını kullandılar. Oylarını kullanan yaşlı seçmenler, kendilerine yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

