Yürürken zincire takılan genç kız böyle hastanelik oldu

--vatandaşlmarın yardıma koşmaları

--ambulansın gelmesi ve hastaneye götürülmesi



( ANTALYA )- Genç kadının yüzüstü yere kapaklandığı anlar güvenlik kamerasında ANTALYA



- Antalya'da işe gitmekte olan genç kadın zincire takılarak yüzüstü yere kapaklandı. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadının önündeki zinciri görmeyip takılarak yüzüstü düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay Manavgat ilçesi Asım Okur Parkı’nda meydana geldi. Sibel Dinçer isimli genç kadın kaldırım kenarında motorlu taşıtların girmesinin önlenmesi için yerleştirilen kaldırım kenarındaki zincire takılıp adeta yere kapaklandı.Yüzüstü yere kapaklanan ve acı içerisinde kıvranan genç kadının yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki esnaflar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından genç kızı Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kadının çalıştığı iş yerine geç kaldığı, bundan dolayı acele ile giderken kaldırımın kenarındaki zinciri fark etmediği bildirildi.

r için tuzak görevi yaptığını dile getirdiler.



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