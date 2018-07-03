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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Yürürken fenalaşıp çalılıklara düşen adam hayatını kaybetti Haberi

Yürürken fenalaşıp çalılıklara düşen adam hayatını kaybetti Haberi

-Olay yeri detay

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Sağlık Ekipleri 

--Ambulans detay
--Görgü tanığı röp
--Rıza Güneş'in fotoğrafı

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüdüğü esnada aniden fenalaşıp çalılık alana düşen 62 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, İzmit Serdar Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde yürüyen 62 yaşındaki Rıza Güneş, henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı fenalaşıp, yol kenarında bulunan çalılık alana düştü. Sokakta oynayan çocuklar yerde hareketsiz yatan biri olduğunu görüp, ailelerine haber verdi. Güneş'in yanına gelen vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşların da yardımı ile çalılık alana düşen adamı düştüğü yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerindeki ambulansta yapılan Güneş, SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaşanan olayı gören bir mahalle sakini, "Çocuklar görmüş beni çağırdılar. 'Bir yabancı dayı burada ölüyor' dediler. Bende hemen geldim baktım, sırtüstü yatıyor. Sonra 112'ye haber verdik, onlar geldi. Onlara yardımcı olduk sedyeye koyduk. O esnada ben hemşirelere dedim ki bu adam ölmüştür. Yukarı çıkardık" dedi.
Yolda yürürken fenalaşan Rıza Güneş'in kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumunda gelecek rapor ile netlik kazanacak. 62 yaşındaki adamın cenazesi ise Safalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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