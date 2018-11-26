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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yürüme yetisini kaybetmeyecek - HATAY

Yürüme yetisini kaybetmeyecek - HATAY

- Cilvegözü sınır kapısından detay - 9 yaşındaki Emire Kervan'ın hastaneye getirilmesi - 9 yaşındaki Emire Kervan'ın tedavi edilmesiYürüme yetisini kaybetmeyecek - İdlib'de İHH'nın kampında barınan 9 yaşındaki Emire Kervan, tedavi olmak üzere annesiyle Türkiye'ye getirildi - Kervan'ın yürüme yetisini kaybetmesinin önüne geçilmesi için tedavisine başlandıİDLİB/REYHANLI (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki bir yetim kampında 6 engelli çocuğuyla barınan Halidiyye Kervan ve sağlık durumu acil tedavi gerektiren 9 yaşındaki kızı Türkiye'ye getirildi.
Durumları AA'nın yaptığı haberle dünyaya duyurulan Kervan ve acilen tedavi olmadığı taktirde yürüme yetisini kaybetme olasılığı olan 9 yaşındaki kızı Emire, Sağlık Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının iş birliğiyle İdlib'den Reyhanlı'ya geçirildi.Reyhanlı Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılacak olan Emire'nin İdlib'deki kampta 5 engelli kardeşi bulunuyor.Anne Kervan, hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızımı tedavi için Türkiye'ye getirdik. İnşallah tedavi olacak. Diğer 5 çocuğumun da durumu aynı. Onların da tedavi olmasını istiyorum." dedi.
Yetkililerin, diğer 5 engelli kardeşin de Türkiye'de tedavi edilmesi için çabaları sürüyor.Halidiyye Kervan ve çocukları, İHH'nın İdlib'de kurduğu Rahmet köyünde 392 kişi barınıyor. 218'i yetimlerden oluşan kampta 29 engelli çocuk yaşıyor.

Engelli Çocuk Hastane Muhabir Sınır Kapısı Hanlı 

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