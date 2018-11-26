Yürüme yetisini kaybetmeyecek - HATAY

- Cilvegözü sınır kapısından detay - 9 yaşındaki Emire Kervan'ın hastaneye getirilmesi - 9 yaşındaki Emire Kervan'ın tedavi edilmesiYürüme yetisini kaybetmeyecek - İdlib'de İHH'nın kampında barınan 9 yaşındaki Emire Kervan, tedavi olmak üzere annesiyle Türkiye'ye getirildi - Kervan'ın yürüme yetisini kaybetmesinin önüne geçilmesi için tedavisine başlandıİDLİB/REYHANLI (AA) - Suriye'nin İdlib ilindeki bir yetim kampında 6 engelli çocuğuyla barınan Halidiyye Kervan ve sağlık durumu acil tedavi gerektiren 9 yaşındaki kızı Türkiye'ye getirildi. Durumları AA'nın yaptığı haberle dünyaya duyurulan Kervan ve acilen tedavi olmadığı taktirde yürüme yetisini kaybetme olasılığı olan 9 yaşındaki kızı Emire, Sağlık Bakanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının iş birliğiyle İdlib'den Reyhanlı'ya geçirildi.Reyhanlı Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılacak olan Emire'nin İdlib'deki kampta 5 engelli kardeşi bulunuyor.Anne Kervan, hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızımı tedavi için Türkiye'ye getirdik. İnşallah tedavi olacak. Diğer 5 çocuğumun da durumu aynı. Onların da tedavi olmasını istiyorum." dedi. Yetkililerin, diğer 5 engelli kardeşin de Türkiye'de tedavi edilmesi için çabaları sürüyor.Halidiyye Kervan ve çocukları, İHH'nın İdlib'de kurduğu Rahmet köyünde 392 kişi barınıyor. 218'i yetimlerden oluşan kampta 29 engelli çocuk yaşıyor.