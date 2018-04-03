Yurtta müdür sahada hakem - ELAZIĞ

- Elazığ KYK Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu Müdürü Kayahan Topal'ın yurtta öğrencilerle sohbet etmesi - Elazığ KYK Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu Müdürü Kayahan Topal'ın konuşması - Elazığ KYK Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu Müdürü Kayahan Topal'ın sahada hakemlik yapması - Elazığ KYK Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu Müdürü Kayahan Topal'ın konuşması - Elazığ KYK Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu Müdürü Kayahan Topal, hafta sonlarında basketbol klasman maçlarda hakemlik görevini üstleniyor - Topal: - "Her iki alan da çok güzel. Önemli olan insanlara farklı alanlarda hizmet verebilmek. Ben de yurtta müdür, sahada da hakem olarak Türk sporuna ve gençlerine hizmet etmeye çalışıyorum"ELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da yaşayan 35 yaşındaki Kayahan Topal, hafta içi KYK Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdu'nda müdürlük görevini, hafta sonu da basketbol maçlarında hakemlik yapıyor.Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Topal, bazı basın kuruluşlarında çalıştıktan sonra Elazığ Belediyesi ve Munzur Üniversitesi'nde özel kalem müdürlüğü görevini yürüttü.Daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı (KYK) Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdunda müdür olan Toprak, bir yandan da çocukluğundan bu yana basketbola olan ilgisinden dolayı hakemlik yapıyor.Başvurduğu hakemlik kursunu başarıyla tamamlayarak amatör maçlarda göreve başlayan Topal, hafta sonu farklı illerde 1. lig maçları dahil bölgesel lig maçlarında hakem olarak görev alıyor.Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlarında bin 140 üniversite öğrencisinin kaldığını, gençlerle beraber olmanın insanı zinde tuttuğunu söyledi.
Öğrencileri anne ve babalarının kendilerine emanet ettiğini dile getiren Topal, öğrencilerle ağabey kardeş ilişkisi kurduklarını kaydetti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı klasman hakemi olarak görev yaptığını ifade eden Topal, "Basketbol oynamaya 1998'de başladım. Basketbol oynamaya gitmiştim ama basketbol oynarken aldığım zevk ile yönetirken aldığım zevk aynı değildi. Hakemlerin kıyafetleri ve hareketleri maç içinde çok hızlı karar verebilmeleri çok hoşuma gitmişti." dedi. Türkiye'de 16 yaşında en genç klasman hakemliğine yükseldiğini bildiren Topal, Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlı birçok maçta gözlemci olarak da görev yaptığını aktardı.Her hafta sonu farklı bir şehirde olduğunu, farklı insanları tanıdığını ifade eden Topal, Türk sporu ve basketboluna hizmet etmeye çalıştığını anlattı.Basketbol sporunun yaşam biçimi olduğunu belirten Topal, şöyle konuştu:"Basketbol, insanların ailesiyle tiyatro ve sinemaya gider gibi gittiği sosyal ve kültürel bir aktivite. Son saniyeye kadar bir heyecan var maçlarda ve sizler o heyecanın en önemli noktasısınız. İnsanlar sizin verdiğiniz kararlara göre o heyecanı yaşıyor. Basketbol hakemliğini çok seviyorum. Her iki alan da çok güzel. Önemli olan insanlara farklı alanlarda hizmet verebilmek. Ben de yurtta müdür, sahada da hakem olarak Türk sporuna ve gençlerine hizmet etmeye çalışıyorum."