Yurtta kış - MALATYA

- Karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışın , kara dönüşmesi - Kent merkezinden yağış görüntüsü - Vatandaşlardan Emre Balık, Berk Nogay ve Muhammet Numan Aksaç ile röportajYurtta kışMALATYA (AA) - Malatya 'da sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, kara dönüştü.Kent merkezinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili oldu. Yağış, kent merkezinde trafikte herhangi bir aksamaya neden olmadı.Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiye kullandı, bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarında yoğunlu oluşturdu.Karın yağışın tadını çıkaran Emre Balık, "Yılın ilk kar yağışı kent merkezinde başladı, çok güzel oldu. Mutluyuz, arkadaşlarla fotoğraf çektirdik. Yurt genelinde daha önce kar yağışı oldu, kentimize yeni yağıyor." ifadelerini kullandı.Berk Nogay ise "Yılın ilk karının keyfini çıkarıyoruz." dedi. Muhammet Numan Aksaç da kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ne zamandır kar görmüyorduk. Karı özlemiştik, kar yağışı iyi oldu." ifadelerini kullandı.