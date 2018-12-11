Yurtta kış - ADIYAMAN

- Yurtta kış - Sağanak - Su birikintilerinin olduğu yolda trafiğin akması - Yolda mahsur kalan araç - Araç sahibinin konuşması - Trafik polisinin sürücülere yardım etmesiYurtta kış - Adıyaman Adıyaman 'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önlerinde su birikintileri oluştu.Yunus Emre Mahallesi Adıyaman - Kahta kara yolu üzerinde iki araç, sağanaktan dolayı yolda mahsur kaldı. Trafik polis ekipleri, yolda oluşan su birikintilerinden dolayı araçların kontrollü geçişini sağladı.Kent merkezinde yoğun yağıştan dolayı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.Cadde ve sokaklarda bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.Aracı mahsur kalan sürücü Selim Turan, yaptığı açıklamada, Adıyaman Otogarı'ndan kent merkezine geldiğini ve bu sırada aracının su birikintilerinden dolayı mahsur kaldığını belirterek, "Polis ekiplerine durumu bildirdim. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerine teşekkür ederim." dedi.