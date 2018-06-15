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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Yurt genelinde 'Türkiye Huzur Arife Uygulaması' gerçekleştirildi İzle

Yurt genelinde 'Türkiye Huzur Arife Uygulaması' gerçekleştirildi İzle

Uygulamalardan görüntü

( ANKARA ) Yurt genelinde "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" gerçekleştirildi- 240 aranan şahıs yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı- Çok miktarda silah, mühimmat ve narkotik madde ele geçirildi ANKARA

Alışveriş İl Emniyet Müdürlüğü Kurusıkı Tabanca Emniyet Müdürlüğü Alışveriş Merkezi 


- Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 il genelinde 17 bin 314 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Huzur Arife Uygulaması’nda 240 aranan şahıs yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı ve çok miktarda silah, mühimmat ve narkotik madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içinde geçirebilmeleri amacıyla Türkiye Huzur Arife Uygulaması gerçekleştirildi.
81 il emniyet müdürlüğü birimleri tarafından düzenlenen uygulamada başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Uygulama, 14 Haziran Perşembe günü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezileri içleri ve çevrelerinde gerçekleştirildi.
240 aranan şahıs yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı 17 bin 314 emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 3 deniz aracı, 4 hava aracı olmak üzere toplamda 3 bin 538 ekip, 38 dedektör köpeği yer aldı. Bin 830 uygulama noktasında geçekleştirilen denetimlerde, 110 bin 777 şahıs, 16 bin 912 araç ve 2 bin 317 umuma açık yerin sorgu ve incelemesi yapıldı. Yapılan çalışmalarda 240 aranan şahıs yakalanırken, 37 kişi gözaltına alındı, 3 aranan araç ile 44 trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi. Denetimler sonucu idari ve trafik yönünden toplamda 181 bin 847 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 29 adet mermi, 2 kesici delici alet, 7,9 gram esrar, 11 gram eroin, 3,6 gram bonzai ve 8 tane ecstasy hap ele geçirildi.
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