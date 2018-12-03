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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yurt dışından gönderilen engelli araçlar sahiplerine teslim edildi - ERZURUM Haberi

Yurt dışından gönderilen engelli araçlar sahiplerine teslim edildi - ERZURUM Haberi

- Erzurum Valisi Okay Memiş'in açıklaması - Engelli araçların teslim edilmesi ve engellilerce kullanılması - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu'un konuşması 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Erzurum 'da, yurt dışından gönderilen 40 elektrikli engelli aracı, törenle ihtiyaç sahiplerine teslim edildiERZURUM (AA) - Erzurum 'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle yurt dışından gönderilen 40 elektrikli engelli araç törenle sahiplerine teslim edildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen törende, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin kurduğu "All For Life Vakfı", Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla engelli vatandaşların yüzünü güldürdü.İsimlerinin yazılı olduğu araçları teslim alan engelli vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkililerince sürüş eğitimi alacak. Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Erzurum 'daki bütün kurumların engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştığını söyledi.

Memiş, engelliler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çeşitli faaliyetler yaptığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine çok faydalı çalışmaları var. Engelli kardeşlerimize ne yapsak az ama bu farkındalığı artırmak için çalışmalarımızı onların taleplerine göre yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Önceki yıllarda engelli vatandaşların sosyal hayattan kopuk yaşadığını belirten Memiş, yapılan çalışmalarla engellilerin toplum içine daha çok çıktığını ifade etti.
Memiş, şöyle devam etti:"Bugün Hollanda'daki bir vakfın temsilcileri ve buradaki başkanımızla 40 elektrikli aracımızı dağıttık, bu bizi ayrıca çok mutlu etti. Çünkü devlet her alana belli bir oranda yetişebiliyor. Eksiklerimiz vardır ama bunları tamamlayıp bu kardeşlerimize hizmet etmek durumundayız. Sadece bir gün değil her zaman onların emrindeyiz."

Yurt Dışı Engelli Vatandaş Gurbetçi Sosyal Hayat 

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