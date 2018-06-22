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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Yurt dışından gelen oy çuvalları tasnif edildi - ANKARA

Yurt dışından gelen oy çuvalları tasnif edildi - ANKARA

- Yurt dışından gelen oylar tasnif edilmesinden detaylarYurt dışından gelen oy çuvalları tasnif edildi - 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikten getirilen oyların bulunduğu çuvallar tasnif edildiANKARA (AA) - 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikten getirilen oy çuvalları bulunduğu çuvalların tasnif edilme işlemi sona erdi.Türkiye'ye getirilen ve Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde kilit altına alınan oyların bulunduğu çuvallar, sabah saatlerinde siyasi parti ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri nezaretinde yapılan çalışmayla tasnif edilmeye başlandı.Temsilciler tarafından oyların bulunduğu turuncu çuvallar açıldı. Çuvalların içindeki mühürlü oy torbaları, şeffaf sandıklara konuldu. Yapılan çalışmanın ardından şeffaf sandıklar yeniden mühürlenerek özel depoya kilitlendi.Öte yandan tasnif çalışmaları sırasında polis ekiplerince salonun kapısında güvenlik önlemi alındı.Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00'den sonra Türkiye'de oylama tamamlandığında diğer sandıklarla birlikte açılacak, sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Polis Güvenlik Önlemi Siyasi Parti Polis Ekipleri 

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