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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yurt dışından gelen 859 kişi Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

Yurt dışından gelen 859 kişi Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Karantina Yurt Dışı Sağlık Personeli Öğrenciler Öğrenci Yurtları 


- Korona virüs tehlikesi nedeniyle yurt dışından gelen vatandaşların 859’unun Kocaeli’de boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Korona virüsü tehlikesi Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka’dan Türkiye’ye dönmek isteyen 2 bin 807 Türk vatandaşı hava yolu ile Türkiye’ye getirilme işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan 859’u ise Kocaeli’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarında yerleştirildi. 14 günlük karantinaya kalacak olan vatandaşlar, gece saatlerinde otobüsler ile Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Ali Fuat Cebesoy, Şerife Gelin, Gazi Süleyman Paşa ve Canfeda Hatun Yurtlarına yerleştirilme işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurtta vatandaşlar gerekli testler yapılarak kendileri için hazırlanan tek kişilik odalara yerleştirildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada karantina süresi boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınarak vatandaşların tüm ihtiyaçları valilik koordinasyonunda ilgili kurumların işbirliği içerisinde karşılanacağı, yurtta kalan vatandaşların takiplerinin de uzman sağlık personeli tarafından yapılacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca yurtlardaki öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirildiği belirtilerek öğrencilere gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür edildi.
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