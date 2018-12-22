Yurt dışında ölüme terk edildi, Türkiye’de hayat buldu

-Doktor, hasta ve ile röportaj



( İZMİR -ÖZEL)- Bosnalı adamı Türk hekim kurtardı- Profesör kardeşi bile 2 ay ömür biçilmesini kabul etti, o Türkiye’de hayat buldu İZMİR



- Yaşadığı Bosna Hersek’te Hepatosellüler Karsinom (HCC) hastalığına yakalanan ve oradaki doktorlar tarafından 2 ay ömür biçilen 72 yaşındaki Muhamed Delic’e, Avrupa’da pek çok hastane dolaşsa da yaşama şansı verilmedi. Kızı Jasmina, tıp profesörü amcasının "Buradaki doktorlar çok iyi. Başka doktora gitmeye gerek yok" sözlerine kulak asmayarak İzmir’deki Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştı ve Bosnalı adam gerçekleştirilen başarılı operasyonla dört günde taburcu oldu. Bosna-Hersek’te yaşayan 72 yaşındaki Muhamed Delic günlük hayatına devam ederken HCC belirtileri göstermeye başladı.

Yaşadığı ülkede aynı zamanda kardiyoloji profesörü olan ağabeyinin öncülüğünde doktor doktor gezen Muhamed Delic ameliyata alındı, fakat karaciğerdeki dev kitle karşısında çaresiz kalan doktorlar bir işlem yapmadan "bu hasta ameliyat edilemez" kararı vererek ameliyatı sonlandırdı. Büyük bir yıkım yaşayan Bosnalı adam ve yakınları, "HCC hastası ne kadar" yaşar sorusuna yanıt aramaya başladı.

Delic ve ailesi Avrupa’da pek çok hastane dolaştı ancak hiçbir doktor umut vermedi. Delic’in kızı Jasmina ise umudunu yitirmeyerek Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştı. Delic, Ege Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşurken, ona ikinci hayatı sunan doktorunu Bosna Hersek’te yapacakları kutlamaya davet etti. Profesör ağabey bile kardeşinin ölümünü kabullendi Delic’in kızı 35 yaşındaki Jasmina, babasına 2 ay ömür biçildiğinde onu başka doktorlara da göstermek istediğini ancak kardiyoloji profesörü amcasının da ümit vermediğini belirtti.

Jasmina, "Babamı sağlığına kavuşturmak için Avrupa’da pek çok şehirde hastanelere başvurduk ancak kimse ümit vermedi. Doktorlar, babamın 2 ay anca yaşayacağını, son günlerinde arzu ettiği şeyleri yapmamız gerektiğini söyledi.



Amcam, babamı başka doktorlara da göstermek istediğimi söylediğimde bana ’buradaki doktorlar çok iyi, başka doktora gitmeye gerek yok’ dedi.

HCC yaşam süresinin mutsuzluk verici olduğunu söyledi.



Ben ise güvenmedim ve Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştım. Burada yapılan ameliyatın ardından babam çok şükür sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Bosna Hersek’te kutlama yapacaklar Türkiye’ye geldikten sonra kaderi değişen Hasta Muhamed Delic de, "Çevremdekiler birkaç aylık ömrümün kaldığını kabullenmişlerdi, her istediğim yapılıyordu. Onların 'karaciğer kanseri ne kadar yaşar ki' sözlerine rağmen kızım ve damadım hiç pes etmedi. Türkiye’de sağlık sisteminin iyi olduğunu duymuştuk. Prof. Dr. Ünal Aydın bana umut oldu. Başarılı bir şekilde ameliyatımı gerçekleştiren doktoruma minnettarım. Çocuklarımdan sonra en çok onu seviyorum. Bosna Hersek’e döndüğümüzde bir kutlama yapacağız ve oraya doktorumu da davet ediyorum. Kardiyoloji profesörü ağabeyim, Ünal Hoca'yı ağırlamak ve ameliyat tekniklerini anlatması için bir seminer düzenlemek istiyor" ifadelerini kullandı. Karaciğerin yüzde 80’i alındı Gerçekleştirdiği ameliyatla hastanın karaciğerinin yüzde 80’inin alındığını ifade eden Prof. Dr. Ünal Aydın şöyle konuştu: "Hastamız Türkiye’ye geldiğinde moral olarak yıkılmış durumdaydı. Çünkü Avrupa’da 2 aylık ömür biçilmişti. Biz hastanın tüm görüntülemelerini tekrar gözden geçirdik. Değerlendirmelerimiz neticesinde ameliyat şansı verebileceğimizi gördük. Hastamız ameliyatın ardından dört gün gibi kısa bir sürede taburcu oldu. Ailesi de hastamızın sağlığına kavuşması sonrası çok mutlu oldu. Bizi de Bosna Hersek’e davet ediyorlar."

