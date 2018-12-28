Yurt dışında FETÖ iltisatlı 145 okul TMV'ye devredildi - VAN
- Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün konuşması - Sempozyumdan görüntüTürkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün: - "Pakistan'ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117'si FETÖ iltisatlı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan'da şuanda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım" - "Önümüzdeki günlerde bu sayı hızla artacak ama Pakistan hakikaten FETÖ yapılanmasında eğitim alanında en yaygın eğitim networkunun olduğu bir ülkeydi. Bu, bizim için Türkiye anlamında da TMV'de anlamında da çok önemli ve kritik gelişme"VAN (AA) - MESUT VAROL - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Pakistan'ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117'si FETÖ iltisatlı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan'da şuanda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım." dedi. TMV Başkanı Prof. Dr. Akgün, Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Diplomasisi ve Maarif Vakfı" sempozyumuna katılmak üzere geldiği Van 'da AA muhabirine gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı.TMV'nin son iki yıldır faaliyette bulunan bir vakıf olduğunu, temel amacının Türkiye adına yurt dışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmak olduğunu ifade eden Akgün, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunan FETÖ yapılanmasının aktif olduğu ülkeler başta olmak üzere dünyada 100'e yakın ülkeyle çok yakın bir temas halinde olduklarını söyledi.
Belli bir ilişki geliştirilen ülkelerde ofisler açtıklarını, 55 ülkede de temsilci bulundurduklarını anlatan Akgün, "Bunlar içerisinde de 33 ülkede kendi okullarımız var. Bugün Pakistan'ın bize devriyle birlikte aslında 34 ülkeye ulaşmış durumdayız. Bu, bir yönüyle aslında Türkiye'nin eğitim alanında Dünyaya açılan bir penceresi olarak küresel eğitim networkunun bir parçası olarak hizmet veriyoruz. Bu, Türkiye'nin kültür diplomasisi ve yumuşak gücünün yurt dışına taşınması anlamında da TMV'nin oynadığı önemli bir misyondur." dedi. Pakistan'ın Türkiye'nin dost ülkelerinden birisi olduğunu, iki ülkenin birbirine güvenen, sevinen ve zor zamanında birbiriyle dayanışan halinde olduğunu anımsatan Akgün, şunları aktardı:"Pakistan'da aslında iki yıl önce aslında gittik ve beli bir teması sağlamıştık. Orada farklı şehirlerde FETÖ iltisatlı önemli eğitim kurumları var. Bu okulların bize devri konusunda Pakistan ile her düzeyde iki yıldır ilişki yürütüyorduk ama alınan kararlara karşı başlayan bazı davalar vardı. Pakistan Yüksek Mahakemesi'nin aldığı bir kararla bütün bu davalar düştü. Çünkü Pakistan Yüksek Mahkemesi, belkide Türkiye'den sonra ilk FETÖ terör örgütünü Türkiye'de kabul edildiği gibi hukuken uluslararası alanda bir terör örgütü olarak kabul etti."Akgün, Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:"Dolayısıyla yüksek mahkeme bu yapının terör örgütü olarak ilan edilmesini, okulların bütün mal varlıklarının dondurulmasını ve bu okullarının da işletilmesini tamamen TMV'ye devredilmesi kararını verdi. Pakistan'ı saymazsanız 33 ülkede 179 okulumuz var. Bunun 117'si FETÖ iltisatlı gruptan bize devredilen okullardır, geri kalanları da bizim açtığımız okullardır. Tabi Pakistan'da şuanda 28 okul var. Bunları da ilave etmek lazım. Afganistan'da da şuanda okulların yarısı devredildi, yarısı da bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayı hızla artacak ama Pakistan hakikaten FETÖ yapılanmasında eğitim alanında en yaygın eğitim networkunun olduğu bir ülkeydi. Bu, bizim için Türkiye anlamında da TMV'de anlamında da çok önemli ve kritik gelişme."