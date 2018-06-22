Yurt Dışı Seçmen kütüğüne kayıtlı mahkumlar Atatürk Havalimanı’nda oy kullandı

-Kelepçeli oy kullanan görüntüsü

-Jandarmanın arasında oy kullanmak için bekleyen tutuklu görüntüsü

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( İSTANBUL )- Jandarma eşliğinde oy kullandılar İSTANBUL



- Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup Türkiye’de tutuklu bulunan vatandaşlardan bazıları da Atatürk Havalimanı’na getirilerek oy kullandı. Oy kullanmak için jandarma eşliğinde havalimanına gelen mahkumların kelepçeleri çıkartılmadı. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup Türkiye’de tutuklu bulunan vatandaşlardan bazıları da Atatürk Havalimanı’na getirilerek oy kullandırıldı. Silivri Cezaevi’nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı ile getirilen 31 mahkum, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki geliş katında oylarını kullandıktan sonra tekrar cezaevlerine götürüldü.

