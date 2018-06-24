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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Yurt dışı oylar sayım için hazır - ANKARA

Yurt dışı oylar sayım için hazır - ANKARA

- Yurt dışı oyları - Güvenlik önlemleriYurt dışı oylar sayım için hazır - Yurt dışından getirilen oylar saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak, sayım ve dökümler Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak - Oy pusulaları, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde özel güvenlikli salonlarda muhafaza ediliyorANKARA (AA) - Yurt dışından getirilen oylar saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan oylar, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salonlarda muhafaza ediliyor. Polis ekiplerince korunan salonlar güvenlik kameralarıyla da anbean izleniyor.Yurt dışından getirilen ağzı mühürlü torbalardaki oy pusulaları, oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılacak sayım için bin 170 şeffaf oy sandığında tutuluyor.Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak. Bu esnada, talepte bulunan siyasi partiler de müşahit bulundurabilecek.

Özel Güvenlik Siyasi Partiler Siyasi Parti Şahit Ulalar 

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