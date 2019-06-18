Yurt çatısına sıkışan yavru martıyı İBB itfaiyesi kurtardı

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( İSTANBUL )- Durumunun iyi olduğu öğrenilen martı annesine kavuşturuldu İSTANBUL



- Fatih'te bulunan bir kız yurdunun çatısındaki yağmur suyu oluğuna sıkışan yavru martı, İBB itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru martı,yurdun çatısında bekleyen annesinin yanına geri bırakıldı. Fatih’teki bir kız yurdunun yöneticileri, sabah saatlerinde çatıdaki yağmur suyu oluğuna bir martının sıkıştığını fark ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, güvenlik tedbirlerini alarak çatıya çıktı. Yavru olduğu anlaşılan martıyı sıkıştığı çatı oluğundan kurtardı. Daha sonra yavru martıyı muayene edilmesi için İBB Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi’ne götürdü. Martıyı muayene eden İBB Veteriner Hekimleri, hayvanın kırık-çıkığının veya yarasının olmadığını tespit etti. “Herhangi bir kırık çıkık veya yarası yok” Martının 2 aylık ve henüz uçamayan bir yavru olduğunu belirten Veteriner Hekim Vildan Mutlu, “Martı muhtemelen çatıya sıkıştığı için biraz besinsiz kalmış, çok zayıflamış. Herhangi bir kırık çıkık veya yarası yok. Bu ebattaki yavrular henüz uçamaz. Tamamen tüylenecek. Uçana kadar annesi varsa onun gözetiminde kalabilir” dedi.

İtfaiye ekibi, bu mutlu haber üzerine yavruyu alarak tekrar yurdun çatısına bıraktı. Yavru martı yürüyerek annesinin yanına gitti ve birlikte adeta mutluluk pozu verdi. Martının kurtarılmasına ve tedavi edilmesine çok sevindiklerini belirten yurt yöneticileri ile öğrenciler, kurtarma operasyonu ve tedavi nedeniyle İBB İtfaiyesi’ne teşekkür etti. Yurdun yöneticisinin çocuğu olduğu belirtilen küçük bir kızın kurtarma anındaki heyecanı ve kurtarılan yavruyu sevmesi de itfaiye kamerasına yansıdı. İBB bir ayda 25 bin can dostuna hizmet verdi İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Mayıs-Haziran aylarının birçok hayvan gibi kuşların da yavrulama ve büyütme dönemi olduğuna dikkat çekerek, bu süreçte kuşların birçoğunun henüz uçma yeteneğini kazanmadığını, bu nedenle sıkışma ve çatıdan düşme vakalarının sıklıkla yaşandığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Gümüşdere, Cebeci, Tepeören, Kısırkaya, Orhanlı ve Fatih/HATÜ’deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Hayvan Aşılama ve Tedavi üniteleriyle 7/24 hizmet veriyor.İBB, 2019 - Mayıs ayı boyunca toplam; 15 bin 91 Muayene ve Tedavi, 4 bin 609 Aşılama, 3 bin 456 Mikroçip ile Kayıt Altına Alma, 2 bin 321 Kısırlaştırma çalışması yaparak, bir ayda 25 bin 477 can dostuna hizmet verdi.

