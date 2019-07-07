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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı İzle

Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı İzle

Dumanlardan genel ve detay görüntü

Elektrik Trafosu Trol 

-Ekiplerin müdahalesinden görüntü
-Tramvay yolu ve civardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, saat 08.50’de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi bulunan bir öğrenci yurdunun bahçesindeki elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içinde bulunan trafoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Trafodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, duman çıkan trafoya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.
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