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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yüreklerindeki Çanakkale'yi işaret diliyle anlattılar - ANKARA

Yüreklerindeki Çanakkale'yi işaret diliyle anlattılar - ANKARA

- İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneğince hazırlanan video klipYüreklerindeki Çanakkale'yi işaret diliyle anlattılar - İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü hazırlanan "Yüreğimizin Sesiyle Çanakkale" klibinde, işaret diliyle "tüm sessizler sizinle" mesajı verildiANKARA (AA) - İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneğince işaret diliyle "Yüreğimizin Sesiyle Çanakkale" klibi hazırlandı.Derneğin, işaret dili eğitmenleri ve tercümanlarının, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla çektiği klipte, şu mesajlar yer aldı:"Tüm dünya duydu sesimizi, kahramanlıkla kazanılan zaferi. Çanakkale'de aktı kanlar yurda yayıldı figanlar. Zafer yazdı gencecik fidanlar. 18 Mart'ta değil her gün yanar yüreğim. Sesim çıkmaz, kulağım feryatları duymaz. Ancak düşer kalbime kor dualarım hiç durmaz. Minnet bekler bu yürekler, sessizce ağlar yürekler. Bir gün değil her gün sizin için yanar bu sessiz yürekler. Tüm sessizler sizinle."

Figan İşaret Dili Akkale Kahramanlık Sizce 

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