Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yürekleri ısıtın görüntüler Yalova'dan...Soğuktan üşüyen köpeğin üstünü şalla örttüler Haberi

Yürekleri ısıtın görüntüler Yalova'dan...Soğuktan üşüyen köpeğin üstünü şalla örttüler Haberi

Köpeğin üzerinde şalla görüntüsü, bir vatandaşla röp, bankaya girip çıkanlar, güvenlikçinin köpeği kontrol etmesi, detaylar.

( YALOVA ) YALOVA

Yarış Sokak Köpeği Güvenlikçi Kışla Sokak Hayvanları 


- Yalova’da soğuktan üşüyen köpeği gören bir vatandaş üzerindeki şalı çıkartıp köpeğin üzerine örttü. Bir bankanın kapısında yatan köpeği gören vatandaşlar ise bankaya giriş ve çıkışlarda hayvanı rahatsız etmemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Kış aylarının gelişi ve havaların soğumasından en çok da sokak hayvanları etkileniyor. Yalova’da bir bankanın girişinde yatan sokak köpeğini gören vatandaş ise onun üşüdüğünü fark etti. Üzerindeki şalı çıkartan kadın onu köpeğin üzerine örttü. Ardından yoluna devam etti. Örtülen şalla ısınan ve uykuya dalan köpeği rahatsız etmek istemeyen vatandaşlar ise bankaya giriş çıkışlarında adeta parmak uçlarına bastılar. Bankanın güvenlikçileri de sık sık dışarıya çıkarak köpeğin üzerindeki şalın durup durmadığını kontrol ettiler. İnsanlık ölmemiş denen bu görüntü vatandaşların da yüreklerini ısıttı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı