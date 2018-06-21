'Yüreğimize ancak bu operasyonlar su serpiyor' - HATAY İzle
"Yüreğimize ancak bu operasyonlar su serpiyor" - HATAY - Şehit babası Mehmet Can'ın oğlunun mezarını temizlemesi - Şehit babası Mehmet Can'ın konuşması - Şehit annesi Meryem Can'ın konuşması"Yüreğimize ancak bu operasyonlar su serpiyor" - Geçen yıl Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın Hatay 'da yaşayan anne ve babası, TSK'nın Kandil'i hedef alan operasyonun başarılı olması için dua ediyor - Baba Mehmet Can:"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz. Operasyonunun başarıyla sonuçlanması için dua ediyoruz" - Anne Meryem Can:"Bu acıyı ancak yaşayanlar bilir. Yüreğimize ancak bu operasyonlar su serpiyor"HATAY (AA) - Geçen yıl Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın Hatay 'daki anne ve babası, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı ve Kandil'i hedef alan operasyonunun başarıyla sonuçlanmasını istiyor.Şehit Can'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan babası Mehmet Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını belirtti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Kandil operasyonunu da sonuna kadar desteklediklerini ifade eden baba Can, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz. Operasyonunun başarıyla sonuçlanması için dua ediyoruz, keşke bize görev verilse de biz de gitsek. Allah'ım askerlerin yardımcısı olsun. Şehit ailelerimize şehit annelerimize sabırlar versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin."Şehit annesi Meryem Can da görevi başındaki askerler için dua ettiğini aktararak, "Elimden duadan başka bir şey gelmiyor. Bu acıyı ancak yaşayanlar bilir. Yüreğimize ancak bu operasyonlar su serpiyor." diye konuştu.