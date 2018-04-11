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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yunuslar her gün birer ikişer sahillere vuruyor

Yunuslar her gün birer ikişer sahillere vuruyor

Sahile vuran yunus balıklarının görüntüsü

Bild Yunuslar Yunus Balığı Yunus Balıkları 

-denizden görüntü
-detaylar

( TRABZON )- Sinop’tan Hopa’ya 650 km’lik Karadeniz sahili boyunca her gün kıyılarda ölü yunuslara rastlanıyor TRABZON

- Sinop’tan Hopa’ya 650 km’lik Karadeniz sahili boyunca her gün kıyılarda ölü yunuslara rastlanıyor. Dün ve bugün Giresun, Trabzon ve Rize sahillerinde toplam 5 ölü yunus sahile vururken, son olarak Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü sahilinde 2 yunus balığı ölü olarak karaya vurmuş halde bulundu. Söğütlü sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından bulunan ölü yunusların üzerindeki yara izleri dikkat çekerken, balıkçılar yunus ölümlerine kalkan avı için denizlere atılan ağların sebep olduğunu ve ağa takılan yunusların bir süre sonra direncini kaybederek telef olduklarını iddia ediyor. Son iki haftada Sinop’tan Hopa’ya kadar olan 650 km’lik Karadeniz sahil şeridinde 40’ın üzerinde ölü yunus balığına rastlanırken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri’nin bölgede konuyla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.
(OK-ÖS-Y)
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