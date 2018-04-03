Yunuslar, görme engelliler okulunu ziyaret etti - İSTANBUL Haberi
- Etkinlikten görüntüler - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Veysel Vardal Görme Engelliler Okulunu ziyaret etti - Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Çamırcı: - "Geçen sene Emniyet Müdürlüğünü temsilen, Polis Haftası kapsamında, çocuklarımıza polis kıyafeti hediye etmiş ve bir günlüğüne polis yapmıştık. Biz de bu yıl, hem iade - i ziyaret yapalım hem de güzel vakit geçirelim ve oyun oynayalım diye düşündük"İSTANBUL (AA) - İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları, Veysel Vardal Görme Engelliler Okulunu ziyaret etti.Sarıyer ilçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve beraberinde motosikletli Yunuslar, emniyet araçlarıyla geldiği Kilyos'taki Görme Engelli Öğrencileriyle zaman geçirerek goalball maçı yaptı.Çamırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yoğunluğu sebebiyle etkinliğe katılmadığını belirterek, "Geçen sene Emniyet Müdürlüğünü temsilen, Polis Haftası kapsamında, çocuklarımıza polis kıyafeti hediye etmiş ve bir günlüğüne polis yapmıştık. Biz de bu yıl, hem iade - i ziyaret yapalım hem de güzel vakit geçirelim ve oyun oynayalım diye düşündük. Burada olmak çok keyfi verici ve önemli bir aktivite, onlar gülünce bizler de mutlu oluyoruz." dedi. Yaklaşık 80 görme engelli talebenin eğitim gördüğü okulda, Çamırcı ve ekibini sesinden tanıyan öğrenciler, ekiplerle sohbet etti. Yunuslarla Goalball maçı yapan okulun öğrencileri, bütün maçları kazandı. Son maçı birlikte yapmak isteyen öğrencileri kırmayan Çamırcı, gözlerini kapatarak Goalball oynadı.Veysel Vardal Görme Engelliler Okul Müdürü Müjdat Kalkan da gerçekleştirilen ziyaretten memnun kaldığını ifade ederek, çocukların anlamlı ve unutulmaz bir gün yaşamasına vesile oldukları için İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı'ya ve Yunuslar'a teşekkür etti. Kalkan, etkinlikten sonra Çamırcı'ya, destek ve ilgisinden dolayı plaket takdim ederken, okul öğrencileri de yaptıkları resimleri, polislere hediye etti. - "Görme engelli kardeşlerimizi mutlu etmek istedik"Çocuklarla maç yapan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisi Büşra İnce de "Burada çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek çok güzeldi, bizler de çok mutlu olduk. Bizler maç yaparken çok zorlandık ama görme engelli çocuklarımız için çok kolay bir aktivite olduğunu gördüm, çok güzel oynadılar. Maç esnasında gözlük taktığımız için hiç bir yeri görmeden sadece duyarak hareket ettik, yönümüzü şaşırdık ve çok zorlandık." diye konuştu. Yunuslardan Polis Memuru Mahmut Usta, ziyaretlerin daha sık yapılması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Görme engelli kardeşlerimizin içinde oldukları hali anlayabilmek ve onları topluma kazandırabilmek için İl ve İlçe Emniyet müdürlerimiz sayesinde buraya geldik. Yaptığımız Goalball maçında da gözlük taktığımız için gözlerimiz kapalıydı. Bu maç süresince, görme engelli kardeşlerimizin dünyasına kısa süreli de olsa dahil olmaya ve yaşadıkları zorlukları anlamaya çalıştık. Maksadımız çocuklarımızı mutlu etmekti, motosikletlere bindiler, kıyafetlerimizi hatta silahlarımızı incelediler. Bu keşif de onları mutlu çok etti. Bizler de onların yüzünde oluşan tebessümü gördüğümüz için mutlu olduk. Bence herkes, işlerinden arta kalan zamanlarda böyle yerleri ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler, hem insanlar hem de karşımızdaki engelli kardeşlerimizin hayatına heyecan katmak açısından çok önemli, herkese tavsiye ediyorum."Yunuslardan Polis Memuru Mehmet Çelik ise görmemenin çok zor bir durum olduğunu tecrübe ettiğini dile getirerek, "Maçta bize gözlük taktılar, görmemek çok zor bir durum ama görme engelli arkadaşlarımız bu maçı sürekli yaptıkları için bu konuda çok iyilerdi, zaten bütün maçları onlar kazandı. Çocuklar, biz gelince çok mutlu oldu. Bu kardeşlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyorlar çünkü çok zor şartlarda hayatlarını devam ettiriyorlar. Onları biraz olsun sevindirebildiysek, ne mutlu bize diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.