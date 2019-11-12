Yunus timleri görev başında Haberi

-İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın konuşması

-Vali Türker Öksüz'ün konuşması

-Dua edilerek Yunus timlerinin göreve başlaması

-Yunus timlerinin kısa gösterisi



( KARS ) KARS



- Kars’ta suçlularla mücadele de Yunus timleri de görev aldı. 4 ekipten oluşan Yunus timleri, suçlularla mücadele de etkin olacak. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli Polis Timleri oluşturuldu. Halk arasında Yunus timleri olarak bilinin ekip, dosta güven düşmana gözdağı verecek. “Yunus timleri suçlularla etkin mücadele ederler” Asayiş Şube Müdürlüğü’ne katılan Yunus timleri için tören düzenlendi.

Törende konuşa Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Biliyorsunuz Yunus timleri suç ve suçlularla mücadelede çok etkin bir rol oynamaktadırlar. Seri şekilde olay yerine intikal etmektedirler. Ekiplerimiz takviye istediklerinde seri şekilde takviye olmaktadırlar. Ve ayrıca görmüş oldukları kurslar sebebiyle suç ve suçlularla etkin mücadele ederler. Yakın dövüş taktiklerini bilmektedirler. Yakalama taktiklerini bilmektedirler. Şuan 63 ilimizde Yunus timlerimiz var. 64’üncüsü olacak inşallah, bugün açılışını yapıyoruz. Bugün göreve başlayacaklar. Ben Kars’ta çok faydalı olacağına inanıyorum. Suç ve suçlularla mücadelede, kazasız belasız görev yapmalarını Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

“Yunus timlerini asayiş hizmetlerinde kullanacağız” Daha sonra söz alan Vali Türker Öksüz, “Suç ve suçlularla mücadele çok önemli, kentlerimizde, metropollerde, suçlular artık yeni yöntemlerle, yeni teknikleri kullanıyorlar. Bizim de artık polis teşkilatı olarak bunlara karşı daha hızlı, daha pratik, herhangi bir suç işlendiğinde hızlıca olaya müdahale edebilecek timlere, yapılara ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçtan doğan bir birim, Motosikletli Timler, yani Yunus timleri, bizde burada Kars olarak şimdi 4 tane Yunus timimizi asayiş hizmetlerinde kullanmış olacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, tarafından dua edildi.Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve İl Müftüsü’nün kurdele kesmesiyle Yunus timleri göreve başladı.

İlk olarak 1993 yılında İstanbul’da faaliyete geçen motosikletli polis timleri başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan Yunus timleri, Türkiye’de Kars ile birlikte 64 ilde hizmet veriyor.



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