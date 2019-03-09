Yunus polislerinden kanser çocuğa duygulandıran hareket



- Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polis ekipleri kanser hastası 12 yaşındaki Yağmur Bıyık’a doğum günü sürprizi yaptı. Kanser hastası olan 12 yaşındaki Yağmur’a polis yunus ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a mail gönderen Yağmur’un annesi Nurcan Bıyık’ın talebi Emniyet Teşkilatı tarafından geri çevrilmedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı ekipler olarak Mamak ilçesi Aşık Veysel Mahallesi Bağlarbaşı caddesinde oturan ailenin evine gitti. Evde önce Yağmur’un doğum günü kutlandı. Ardından Yağmur’u alan polisler onu yorulmaması için sırtlarında taşıyarak motosikete bindirip, Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne götürdü. Yağmur, burada motorlarla fotoğraf çektirdi. Yine eskort eşliğinde Yağmur Gençlik Parkı’na götürülerek sıcak güneşli Ankara’da lunapark oyuncaklarına bindirildi. Yağmur için moral dolu bir gün geçirmesi sağlanırken ortaya duygulandıran görüntüler çıktı.

