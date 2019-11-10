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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Yunus Emre Enstitüsü'nden 'Çocuk Festivali' etkinliği - LEFKOŞA Video

Yunus Emre Enstitüsü'nden 'Çocuk Festivali' etkinliği - LEFKOŞA Video

Yunus Emre Enstitüsü'nden "Çocuk Festivali" etkinliği - LEFKOŞA - "Çocuk Festivali" etkinliği - Yunus Emre Enstitüsü bahçesi - Maske boyama atölyesinde boyama yapan çocuklar - Kaşık bebek yapımı yapan çocuklardan detay - Ebru atölyesi öğrenen çocuklar - Ihlamur baskı yapan çocuklar - Beştaş ve sek sek oynayan çocuklar - Müzikle eğlenen çocuklar Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nden "Çocuk Festivali" etkinliğiLEFKOŞA (AA) - Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Çocuk Festivali etkinliği yapıldı.YEE tarafından "Haydi, Dışarı!" temasıyla organize edilen Çocuk Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa 'daki enstitü binasının bahçesinde gerçekleştirildi.
Festivalde, topaç boyama ve çevirme, kaşık bebek yapımı, parmak kuklası yapımı, maske boyama atölyesi, drama atölyesi, yapboz atölyesi, beştaş, sek sek, ıhlamur baskı, ebru atölyesi ve Karagöz Hacivat gösterisi gibi etkinlikler yer aldı.Etkinliklere KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Şehit Tuncer İlkokulu, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Evi, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezi, Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) Gençlik Merkezi, Çağlayan Çocuk Yuvası gibi pek çok kurumdan gelen öğrencilerin yanı sıra Kıbrıs Türkü 800'den fazla çocuk katıldı.
Çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival; yanlış beslenme, zararlı alışkanlıklar ve teknoloji de dahil her tür bağımlılığa toplumun dikkatini çekerek, çocukların doğa ile temasını geleneksel oyunlar aracılığıyla artırmayı hedefliyor.Çocuk Festival, daha önce Hırvatistan, Amman, Katar, İspanya, Güney Kore ve Türkiye'de de düzenlendi.

Alışkanlık Teknoloji İspanya Yanlış Beslenme Öğrenciler 

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