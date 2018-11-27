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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yunus ekipleri kaza yaptı: 4 polis yaralandı

Yunus ekipleri kaza yaptı: 4 polis yaralandı

Olay yerinden ve hastane önü görüntü

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Polis Hastane Polis Memuru Geçmiş Olsun Memur 


- Çorum'da, drift yapan bir araca müdahale etmeye giden yunus ekiplerinin kaza yapması sonucu 4 polis memuru yaralandı. Kaza, Gazi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi üzerinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine motosikletli yunus ekipleri bölgeye sevk edildi. Seyir halinde olan ekiplerden birisinin cadde üzerindeki kavşakta fren yapması üzerine diğer yunus ekibi motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletlerde bulunan polis memurları R. G, M. Ş,H. H. ve B.E yaralandı. Yunus ekiplerinin telsizle kaza yaptıklarını merkeze bildirmeleri üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polisler ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye gelerek yaralı meslektaşlarını ziyaret eden polisler yunus ekiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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