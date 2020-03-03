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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan göçmen röp

Mülteci Nani Akkale Sahil Güvenlik Benzin 

-kurtarılma anları
-Arşiv

( ÇANAKKALE )- Ayvacık'da İHA mikrofonun konuşan Afgan aileyi Midilli'ye geçerken Türk Sahil Güvenliği kurtardı ÇANAKKALE

- Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a göçmek isteyen mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edildi. Orta hatta botları sürüklenen ve Yunan ekiplerince botlarının benzin hortumları kesilen Afganistan uyruklu 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Afgan aile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin adeta kendilerini ölüme terk ettiğini açıkladı.
Savaş nedeniyle kendi memleketinde iş bulamayan Afganistan uyruklu ailenin fertleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İHA ekibine konuştuktan sonra botlarla Midilli Adası'na hareket etti. Deniz yolu ile Yunanistan’a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik Botları tarafından orta hatta sürüklendi. Göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olundu. Göçmenlerin imdadına yine Türkiye yetişti. Yunan askerlerinin kendilerine çok kötü davrandığını belirten Afganlı mülteci, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde bizim botumuzun benzinini aldılar ve bize küfür ettiler. "Bizi kurtarın" dedik ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk Askeri'nden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar.” diye konuştu.

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