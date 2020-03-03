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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Yunanlılar mültecilerin parasını alıp dövdü

Yunanlılar mültecilerin parasını alıp dövdü

Yunanlı askerler tarafından dövülüp parası alınan ve daha sonra Türkiye'ye yollanan 3 çocuklu 6 kişilik mülteci ailesi, boş bir binada yetkililerden yardım bekliyor.Afganistan uyruklu Sadık Muhammedi (31) ve 6 aylık hamile eşi Zehra Caferi 3 çocuğu ve eşinin kardeşiyle birlikte 2 gün önce Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Yunanistan'a geçer geçmez, Yunan askerlerince gözaltına alınarak paralarına ve cep telefonlarına el konulan Afgan aile Türkiye'ye gönderildi. Parasız ve kıyafetsiz ortada kalan Afgan aile daha sonra Edirne üzerinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine otobüsle geldi. Yeşil Liman koyunda yapım aşamasındaki boş bir inşaata sığınan aile, penceresiz ve kapısız inşaatta kalıyor. Yemeğe ve içmeye bir şeyleri olmadıkları gibi aynı zamanda kalacak bir yerleri de olmayan aile ne yapacaklarını bilmeyerek yetkililerden yardım istedi. ' Yunan askerler paramızı alıp bizi dövdü ' Yunanistan'a geçtikten sonra askerler tarafından tekrar Türkiye'ye yollandığını söyleyen Sadık Muhammedi, ' Ayvacık'a 2 gün önce geldik ve bu boş evi bularak barınmak için içerisine girdik. Ama eşim ve çocuklarım bu evde çok korkuyor. Edirne Meriç Nehri'nden bot ile karşıya geçtik. Ancak Yunanlı askerler bizi yakaladı ve bana, eşime ve çocuklarıma vurmaya başladı.

Mülteci Dolar Akkale Şili Cep Telefonu 

Daha sonra bin dolara paramızı ve cep telefonumuzu alarak geri yolladı. Evsiz ve parasız ortada kalınca otobüs ile buraya geldik. Şimdi burada evsiz ve parasız ne yapacağımı bilmiyorum ' diye konuşarak yetkililerden yardım istedi.
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