Yunanlı genç mühendis Müslüman oldu İzle

--Athanasıos Karanatsıos'tan detaylar

--İl Müftüsü Şahin Güven'in İmanın şartları ile ilgili bilgi vermesi

--Athanasıos Karanatsıos'un İl Müftüsü ile birlikte kelime-i şehadet getirmesi

--Dua edilmesi

--Athanasıos Karanatsıos'a şehadet belgesi verilmesi



( KAYSERİ )-4 yılda 28 kişi Kayseri'de Müslüman oldu KAYSERİ



- Kayseri'deki bir fabrikada incelemelerde bulunmak üzere gelen 30 yaşındaki mühendis Yunanlı Athanasıos Karanatsıos, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde bulunmak üzere Yunanistan'dan gelen ve yaklaşık iki yıldır Müslümanlığı araştıran 30 yaşındaki mühendis Athanasıos Karanatsıos, fabrikadaki çalışanlar ve yetkililerin de kendisine yardımcı olması sonucunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanlığı seçen Athanasıos Karanatsıos için Kayseri İl Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "2016 yılından itibaren Kayseri İl Müftülüğümüzde bu gün 28'inci ihtida törenini gerçekleştiriyoruz. Aslında Kayseri bir turizm şehri olmadığı halde bu kadar yurt dışından gelerek Müslümanlığını gerçekleştiren kardeşlerimizin önemli bir kısımının ticaret yolu ile ya da Avrupa'daki vatandaşlarımızın Türkiye'ye tatile geldikleri zaman evlilik ve diğer sebeplerle ihtida merasimini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Tanus Yunanistan Selanik doğumlu. İki yıldır İslamı araştırmış. Yunanistan'daki Müslüman arkadaşlarına soruyor. Sanal alemde Müslümanlarla ilgili çıkan olumsuz haberlerin kendisini etkilediğini ve bu sebeple İslam hakkında araştırmalara başladığını söylüyor. Bu da batı medyasının İslamı kötü gösteren yayınlarının aksi tesir yaptığını da görmekteyiz. İslam insanların ilgisini çekmektedir" İl Müftüsü Güven yaptığı konuşmanın ardından Athanasıos Karanatsıos'a imanın şartları ile ilgili bilgi verdi. Ardından Athanasıos Karanatsıos, İl Müftüsü Güven'in yardımı ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida töreni, İl Müftüsü Güven'in dua yaptırması ve Athanasıos Karanatsıos'a şehadet belgesi vermesi ile son buldu.

