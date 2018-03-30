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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Yunanistan ve Makedonya arasındaki 'isim sorunu' - VİYANA

Yunanistan ve Makedonya arasındaki 'isim sorunu' - VİYANA

Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorunu" - VİYANA - BM Özel Temsilci Nimetz'in açıklamaları - BM Özel Temsilcisi Nimetz:"Her iki ülke arasında iyi ilişkilerin kurulması çok önemli. Olumlu yönde ilerleyeceğimize dair umitvarım"VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) Makedonya ile Yunanistan arasındaki "isim" sorununu çözmek için görevlendirdiği Özel Temsilci Matthew Nimetz, "Her iki ülke arasında iyi ilişkilerin kurulması çok önemli. Olumlu yönde ilerleyeceğimize dair ümitvarım." dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana 'da Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl'ın ev sahipliğinde, BM Özel Temsilci Nimetz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülke arasındaki "isim sorununu" görüşmek üzere bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nimetz, görüşmeye ev sahipliği yapan Avusturya’ya BM ve iki ülke adına teşekkür etti.Yapıcı bir görüşme olduğunu belirten Nimetz, her iki ülkenin bakanlarının yanı sıra diplomatların ve uzmanların ileriye yönelik anayasal açıdan konuya ilişkin bir uzlaşı sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü ve belli bir ivme kat edildiğini belirtti.
Nimetz, görüşmenin içeriğine ilişkin detay veremeyeceğini vurgulayarak, "Sorunlu konuların çözümü için çalışıyoruz. Benim şahsi düşüncem, benim hislerim olumlu yönde, her iki ülkenin bakanları, bölge istikrarının sağlanması ve uzun soluklu ilişkiler kurulması üzerine fikir alışverişinde bulundu. Her iki ülke arasında iyi ilişkilerin kurulması çok önemli. Olumlu yönde ilerleyeceğimize dair ümitvarım." ifadelerini kullandı. - İsim sorunuBaşta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'de beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Referans Alışveriş Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası 

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