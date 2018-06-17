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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki İsim Anlaşmazlığı Sona Erdi

- Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki İsim Anlaşmazlığı Sona Erdi

Başbakanların gelişleri

İmza Töreni Resmi Tören Nani 

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( ATİNA ) - Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim anlaşmazlığı sona erdi ATİNA

- Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır süren isim anlaşmazlığı bugün Prespa gölünde imzalanan anlaşma ile sona erdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov isim anlaşmazlığını sona erdiren anlaşmaya düzenlenen resmi törenle imza attı. Anlaşmanın imza törenine katılan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev konuşma yaptılar. Makedonya ile Yunanistan sınırları arasında bulunan Prespa gölü kıyısının Yunan tarafında kurulan çadırda, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri de imza töreninde hazır bulundu. Törende konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Çipras, “Burada tarihlerimizle yüzleşmeye geldik. Burada geçmişin yenilgileri ile uğraşmaya gelmedik. Aksine tarihi bir adım atarak sadece kazananların olduğu barış, güvenlik ve refah yolunda beraber ilerlemeye geldik” dedi.
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ise, “Yunanistan ile artık müttefik olacağız. Uzun zamandır ilişkilerimizi zehirleyen sorunlara son veriyoruz ”diye konuştu.
İmza töreninden hemen sonra tüm davetliler tekneler ile Yunan tarafından Prespa gölünün Makedonya’daki kıyısına geçti ve Zaev’in Tesovo kasabasında verdiği yemeğe katıldı.
Bu anlaşma ile Makedonya Cumhuriyeti’nin ismi “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değişecek ve bunu karşılığında , Yunanistan Makedonya’nın AB ve NATO üyeliği için bugüne kadar koyduğu engelleri kaldıracak.
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