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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı (2) - EDİRNE

Yunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdı (2) - EDİRNE



: - Sığınmacılardan detaylar - Yaralılardan detaylar - Gam bombalarından kaça sığınmacılarYunanistan sığınmacılara yine gaz bombalarıyla saldırdıEDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan yine gaz bombalarıyla saldırdı.Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların beklediği alana ve tampon bölgeye Yunanistan sınır güçleri yoğun biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.Aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi, fenalaşanlar oldu.Feryatlar içinde çocukları kucağında ağlayan anne ve babalar sahra hastanesine geldi.Burada ilk müdahaleleri yapılanlardan pek çoğu devlet hastanesine sevk edildi.Yunanistan sınır güçlerinin müdahalesi sürüyor.

Sığınmacı Sahra Hastanesi Sığınmacılar Devlet Hastanesi Göz Yaşartıcı Gaz 

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