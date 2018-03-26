Yunanistan Milli Günü resepsiyonu - ANKARA

- Resepsiyona gelen davetlilerin görüntüsü - Salondan detaylar - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın salona gelişiYunanistan Milli Günü resepsiyonu - Yunanistan Milli Günü, Ankara 'da kutlandıANKARA (AA) - Yunanistan Milli Günü Ankara 'da düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis ev sahipliğinde Ankara 'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra Türkiye'da yaşayan Yunanistan vatandaşları, Türkiye Rum Cemaati üyeleri ile çok sayıda yabancı misyon temsilisi ve davetli katıldı. Resepsiyonda Yunanistan'ın tarihi ve turistik yerlerini tanıtan sinevizyon gösterisi ve Yunan müzikleri dinletisi yapıldı.