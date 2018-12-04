Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 göçmen donarak öldü İzle

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne'nin Meriç ilçesinde sınır köylerinde düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 3 kişinin cesedi bulundu. Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Akçadam köylerinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Yunan polisinin kıyafetlerini alıp geri gönderdiği tahmin edilen 3 göçmenin cansız bedeni bulundu. Öte yandan yapılan incelemelerde 5 günlük süre içerisinde Yunanistan tarafından geri gönderilen 713 göçmen yakalanarak Göç İdaresine gönderildi. Hayatını kaybeden göçmenlerin, soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

