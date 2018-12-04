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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 göçmen donarak öldü

Yunanistan'ın geri gönderdiği 3 göçmen donarak öldü

arşiv görüntü

Polis Akalan Nani Hanlı 

-Meriç Nehri'nden görüntü
-acil detayı

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Meriç ilçesinde sınır köylerinde düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 3 kişinin cesedi bulundu. Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ve Akçadam köylerinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Yunan polisinin kıyafetlerini alıp geri gönderdiği tahmin edilen 3 göçmenin cansız bedeni bulundu. Öte yandan yapılan incelemelerde 5 günlük süre içerisinde Yunanistan tarafından geri gönderilen 713 göçmen yakalanarak Göç İdaresine gönderildi. Hayatını kaybeden göçmenlerin, soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirlendi.
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