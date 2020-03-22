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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti - EDİRNE

Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti - EDİRNE

- Gözünden isabet alan sığınmacının sahra hastanesine getirilmesi - Tedavi altına alınması - Sığınmacı ambulansla taşınarak devlet hastanesine sevk edilmesiEDİRNE (AA) - Yunanistan hudut birliklerinin, sınırda bekleyen sığınmacılara müdahalesinde plastik mermi isabet eden bir sığınmacı gözünden yaralandı.Yunanistan, sınırında bekleyen sığınmacılara önce tazyikli su sonrasında da yoğun gazla müdahale etti. Müdahalede yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.Yunan askeri birliklerince atılan bir plastik mermi ise bir sığınmacının gözüne isabet etti. Arkadaşları tarafından sahra hastanesine taşınan sığınmacıya ilk müdahale burada yapıldı. Sığınmacı ambulansla devlet hastanesine sevk edildi.İlk müdahaleyi yapan doktor, sığınmacının görme yeteneğini büyük oranda kaybettiğini belirtti.

Sığınmacı Sahra Hastanesi Sığınmacılar Devlet Hastanesi Askeri Birlik 

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