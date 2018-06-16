Yunanistan'da seçmenler sandık başında - ATİNA Haberi
- Vatandaşların oy kullanmasından detaylar - Büyükelçi Yaşar Halit Çevik'in açıklamalarıYunanistan'da seçmenler sandık başında - Türk vatandaşları, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy vermeye başladı - Büyükelçi Yaşar Halit Çevik: - "Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya çağırıyorum. Yapılacak seçimlerin vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"ATİNA (AA) - Yunanistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandık başına gitti.Sandıkların kurulduğu Atina , Selanik, Gümülcine ve Rodos'ta seçmenler, TSİ 09.00'da oy vermeye başladı. Oyunu Atina - Pire Başkonsolosluğunda kullanan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, basın mensuplarına açıklama yaptı.Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Çevik, "Ayrıca bugün ikinci bir bayram olarak kabul ettiğimiz için oy kullanıyoruz." diye konuştu. Çevik, vatandaşlığın en temel haklarından seçme ve seçilme hakkını şeref ve huzurla yerine getirdiğini belirterek, "Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya çağırıyorum. Yapılacak seçimlerin vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - Batı TrakyaYunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk seçmenler de sandık başına gitti.Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğuna erken saatlerde gelmeye başlayan seçmenler konsolosluk binasında kurulan sandıkta oylarını kullandı.Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, oy verme işleminin usule uygun olarak devam ettiğini belirterek, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, 16 - 17 Haziran tarihlerinde 09.00 - 21.00 saatleri arasında, Atina - Pire, Gümülcine, Selanik ve Rodos'taki başkonsolosluklarda oylarını kullanabilecek.Yunanistan'da yaklaşık 11 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.