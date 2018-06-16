- Yunanistan'da seçimler için oy kullanma işlemi başladı Haberi

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( ATİNA ) ATİNA



- Türkiye’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri için Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı.

Yunanistan’da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Atina-Gümülcine-Selanik ve Rodos konsolosluklarında oy verme işlemleri bugün ve yarın sabah saat 9'dan akşam 9'a kadar devam edecek. Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı 9 bin 500 Türk vatandaşı bulunmakta, aynı zamanda Gümülcine'de 300, Selanik'te 800 ve Rodos adasında da 500 seçmen kütüğü bulunuyor. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Halit Çevik eşi ile beraber sabah saatlerinde oy kullandı. Oy verme işlemlerini inceleyen Çevik, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Atina Pire Başkonsolosu Oya Yazar ise oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.



