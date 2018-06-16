Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Yunanistan'da seçimler için oy kullanma işlemi başladı Haberi

- Yunanistan'da seçimler için oy kullanma işlemi başladı Haberi

oy kullanma

Genel Seçimler Nani Milletvekilliği Seçimleri Milletvekili Milletvekilliği 

-Detaylar

( ATİNA ) ATİNA

- Türkiye’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimleri için Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı.
Yunanistan’da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Atina-Gümülcine-Selanik ve Rodos konsolosluklarında oy verme işlemleri bugün ve yarın sabah saat 9'dan akşam 9'a kadar devam edecek. Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı 9 bin 500 Türk vatandaşı bulunmakta, aynı zamanda Gümülcine'de 300, Selanik'te 800 ve Rodos adasında da 500 seçmen kütüğü bulunuyor. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Halit Çevik eşi ile beraber sabah saatlerinde oy kullandı. Oy verme işlemlerini inceleyen Çevik, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Atina Pire Başkonsolosu Oya Yazar ise oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı