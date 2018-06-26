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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yunanistan'da 'Makedonya anlaşması' protestosu - SELANİK

Yunanistan'da 'Makedonya anlaşması' protestosu - SELANİK

Yunanistan 'da "Makedonya anlaşması" protestosu - SELANİK - Protestocuların polisle çatışması - Selanik'te, Yunan ve Makedonya hükümetleri arasında varılan "isim sorununa" yönelik anlaşmayı protesto eden göstericiler, polisle çatıştıSELANİK (AA) - Yunanistan 'ın Selanik kentinde, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin varılan mutabakata karşı yapılan eylemde göstericiler polisle çatıştı.Selanik Ticari Fuarı alanında, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) tarafından "Makedonya" konulu bir etkinliğin düzenlendiği konferans salonunun bulunduğu binanın önünde toplanan grup, hükümet aleyhinde sloganlar atarak içeri girmeye çalıştı.Yunan bayrakları taşıyan göstericilerin çevredeki çöp bidonlarını ateşe vererek binanın giriş kapısını kırması üzerine emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale etti.Polislere taş ve sopa atan göstericilerle emniyet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle kent merkezindeki bazı caddeler bir süre trafiğe kapatılırken, kent meydanındaki Çimiski Caddesi'nde park halindeki bazı araçların hasar gördüğü belirtildi.Olaylarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çatışma Ses Bombası Göz Yaşartıcı Gaz Konferans Hükümet 

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