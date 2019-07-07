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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yunanistan'da halk sandık başında (2) - ATİNA

Yunanistan'da halk sandık başında (2) - ATİNA

- Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis'ın oy kullanmak için gelişi - Vatandaşlar ile sohbeti ve selamlaşması - Genel görüntüler - Vatandaşların oy verme işlemlerinden görüntülerYunanistan'da halk sandık başında - İlk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında yapılan seçimlere katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor - Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras ve Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kiriakos Miçotakis oyunu başkentte kullandı - Çipras: - "Ülkemizde devrimi ve değişimi gerçekleştiren gençler, hayatları ve ülkenin geleceğiyle ilgili bu kritik kararı başkalarına bırakmasın" - Miçotakis: - "Bugün Yunan halkı ülkenin geleceğini ellerine alıyor. Yarın vatanımız için daha iyi bir gün doğacağından eminim"ATİNA (AA) - Yunanistan'da halk milletvekillerini ve yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.Yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar devam edecek. Toplam 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta oy kullanma işlemi yapılıyor.Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce düzenlenen erken seçime 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 barajının uygulandığı seçimde, partiler Meclisteki 300 sandalye için yarışıyor.Seçimler, ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında gerçekleştiriliyor. Atina 'da hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkarken, katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, oyunu başkent Atina 'nın Kipseli semtinde kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Çipras, seçmenlere seçimlere katılım çağrısında bulundu.Halkın gelecek 4 yıl için ülke adına karar vereceğini belirten Çipras, "Halkımıza oy kullanmaları için sandığa gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Hava çok sıcak olmasına rağmen 20 dakikalarını ayırsınlar. Ülkemizin geleceği için bu kritik kararı vermek üzere sandıklarda hazır bulsunlar." ifadelerini kullandı.Çipras, seçim sonuçları için iyimser ve kararlı olduğunu ifade ederek, "Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ülkemizde devrimi ve değişimi gerçekleştiren gençler, hayatları ve ülkenin geleceğiyle ilgili bu kritik kararı başkalarına bırakmasın." diye konuştu.
Oyunu Atina 'nın Peristeri semtinde kullanan Yeni Demokrasi (ND) lideri Kiriakos Miçotakis, okul önünde sloganlarla karşılandı.Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Miçotakis, "Seçimler demokrasinin bayramıdır ve halk iradesi önünde saygı ile eğiliyorum. Bugün Yunan halkı ülke geleceğini ellerine alıyor. Yarın vatanımız için daha iyi bir gün doğacağından eminim." şeklinde konuştu.
Son anketlere göre seçim yarışı, Çipras'ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi ND arasında geçecek.Kamuoyu yoklamaları, Çipras'ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8 - 11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.Seçim sonuçlarının saat 21.00'de netleşmesi bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Siyasi Parti Seçim Yarışı Erken Seçim Basın Mensupları 

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