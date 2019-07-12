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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Yunanistan’da Fırtınanın Sebep Olduğu Tahribat Görüntülendi - Fırtına 7 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

- Yunanistan’da Fırtınanın Sebep Olduğu Tahribat Görüntülendi - Fırtına 7 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

fırtına sonrası görüntüler

Şiddetli Yağış Gesi Batın Felaket Irak 

-maddi hasar
-detay

( ATİNA ) - Yunanistan’da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi- Fırtına 7 kişinin ölümüne neden oldu ATİNA

- Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın neden olduğu tahribatın boyutu görüntülendi. Şiddetli fırtına, Yunanistan’da büyük maddi hasara yol açtı, 7 turistin de ölümüne neden oldu. Yunanistan'ın Halkidiki bölgesinde dün akşam etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 7 turistin hayatını kaybettiği, 120’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Şiddetli yağmur, dolu ve fırtına felakete yol açtı. Geride büyük maddi hasar bırakan fırtına nedeniyle Selanik’in güneyindeki bölgede 7 turist hayatını kaybetti. Bölgede hortum da meydana geldiği belirtilirken, şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, yıldırım çarptı, elektrik direkleri yollara düştü. Evlerde ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.
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