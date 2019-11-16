Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yunanistan'da 17 Kasım anma etkinlikleri - ATİNA Haberi

Yunanistan'da 17 Kasım anma etkinlikleri - ATİNA Haberi

- Atina Teknik Üniversitesi’nin (Politehnio) avlusundaki anıttan görüntüler - Ziyaretçilerin anıta karanfil bırakmaları ATİNA (AA) - Yunanistan’da, 1967’de askeri darbe ile yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü sayılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Sabah erken saatlerden itibaren Yunanlar, ayaklanmanın merkezi olan Atina Teknik Üniversitesi’nin (Politehnio) avlusundaki anıtı ziyaret ederek çelenk bıraktı.Halkın yoğun ilgi gösterdiği anma etkinlikleri, akşam saatlerine kadar devam edecek.Etkinlikler, yarın Atina başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenecek gösterilerle son bulacak. - 5 bin polis görev yapacak Atina 'da, Albaylar Cuntası'na karşı gerçekleştirilen öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl sendikalar, sol gruplar ve öğrenci dernekleri ile siyasi parti temsilcileri, Atina Teknik Üniversitesi'nden (Politehnio) ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüyor.Genellikle olaylı geçen kutlamalarla ilgili bu yıl da yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşün gerçekleştirileceği 17 Kasım'da aralarında terörle mücadele timlerinin de bulunduğu 5 bin polisin görev alacağı bildirildi.

Terörle Mücadele Askeri Darbe Siyasi Parti Cunta Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı