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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar - MUĞLA İzle

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar - MUĞLA İzle

- Sahil Güvenlik botunun denizde yüzen düzensiz göçmenleri bota almasıYunanistan'a yüzerek kaçmaya çalıştılar - Muğla'da yüzerek yurt dışına kaçmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki düzensiz göçmen yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Akyarlar açıklarında iki kişinin yüzerek açıldıkları ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine, sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.Bölgedeki arama çalışmalarında, yüzerek Yunanistan'a çıkmaya çalışan Filistin ve Suriye uyruklu iki düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderilecek.

Akalan Yurt Dışı Nani Sahil Güvenlik 

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