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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - EDİRNE İzle

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - EDİRNE İzle

- Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmeleri - Kaçak geçişe aracılık yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındıEDİRNE (AA) - Edirne 'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettiği tespit edilen 2'si Afgan uyruklu 5 zanlı tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi otoyol gişelerinde M.E. ve M.S. idaresindeki iki aracı durdurdu.Araçlarda yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri A.D, R.S, N.C, G.B. ve M.Ş. ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen M.E, M.S, Y.G. ile Afgan uyruklu A.S. ve B.A. yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaçak Akalan Kaçak Geçiş Nani Trol 

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