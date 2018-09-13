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13 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 5 Fetö'cü Tutuklandı

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 5 Fetö'cü Tutuklandı

-ARŞİV-

Akalan Öğretmen İnfaz Koruma Avcılık Öğretmenlik 

-9 Eylül'de çekilen Yakalanan FETÖ’cülere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Ayvalık'dan yasa dışı yollar ile Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 Eylül'de Ayvalık'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden, Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken ihraç edilen Servet Ataseven, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen Serdar Okur, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda teğmenken ihraç edilen Enes Özgen, Antalya Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuruyken ihraç edilen Abdullah Mahir Okur ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan Niyazi Üçok, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.
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