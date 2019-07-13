Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yunan iş kadının 150 milyon dolarlık yatına baka kaldılar

Yunan iş kadının 150 milyon dolarlık yatına baka kaldılar

Yattan genel,

Yabancı Turist İş Kadını 50 Milyon Dolar Sinema Filmi 2009 Yılı 

-Detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Dünyanın en büyük yelkenlilerinden 150 milyon dolarlık “Maltese Falcon” Bodrum’a demirledi. Vatandaşlar ise yelkenli yata hayranlıkla baka kaldı. Dünyanın en büyük ve lüks 100 yatı arasında gösterilen ve adını ünlü klasik sinema filminden alan “Maltese Falcon” (Malta Şahini), bir kez daha Bodrum’a geldi. Baş rollerini Humphrey Bogart ve Mary Astor’un oynadığı 1941 yapımı Maltese Falcon (Malta Şahini) adlı ünlü sinema klasiğinden ismini alan Malta bayraklı mega yat, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. ABD'li milyoner Tom Perkins için 2006 yılında yapılan ve 2009 yılında 150 milyon dolara Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou'ya satılan Malta Şahini, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekti. Bin 240 ton ağırlığında, 88 metre uzunluğunda ve 12,6 metre genişliğindeki yat yerli ve yabancı turistler tarafından dikkatlice incelendi. Elektronik ortamda dokunmatik olarak yönetilen yelken sistemine sahip yatta toplam 15 yelken bulunuyor. Yat, gece ışıklandırmasıyla da dikkat çekiyor. Servet ödemek gerekiyor Tuzla'daki bir tersanesi'nde 200 işçinin çalışmasıyla 3 yılda inşa edilen, 2006'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonla sahibine teslim edilen dünyanın özel mülkiyetteki en büyük yelkenlisi “Maltese Falcon'da” bir haftalık tatil bedelinin mevsimine göre 350 bin ila 400 bin avro arasında değiştiği belirtiliyor. İçerisinde kimlerin olduğu hakkında bilgi edinilemeyen yatın, içerisinde kimlerin olduğu ve Bodrum’dan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
Tolga Çevik kızı ile aynı filmde buluştuTolga Çevik kızı ile aynı filmde buluştu
Evde kendi imkanlarınızla sinema keyfiEvde kendi imkanlarınızla sinema keyfi
Minik Oyuncunun İnanılmaz Değişimi!Minik Oyuncunun İnanılmaz Değişimi!
İşte O Sahneler Böyle Çekiliyor…İşte O Sahneler Böyle Çekiliyor…
Arzu Film, Yeşilçam'ın En Özel Karelerini YayınladıArzu Film, Yeşilçam'ın En Özel Karelerini Yayınladı
Unutulmaz Replikler / 2Unutulmaz Replikler / 2
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı